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28 декабря • обновлено в 08:35
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До -42 и 27 см снега: синоптики описали погоду в январе в Украине

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Синоптики дали прогноз погоды на январь 2020 года в Украине. Они рассказали об ожидаемых средней месячной температуре и количестве осадков

Так, по их словам, средняя месячная температура предполагается 0-4 ° мороза, в Крыму до 3 ° тепла, на 1,5-2,0º выше средних многолетних значений, сообщает Укргидрометцентр.

"Месячное количество осадков ожидается 21-60 мм, в горах Крыма до 124 мм, что в западных областях несколько меньше, чем на остальной территории в пределах средних многолетних значений", - сказано в сообщении.

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Погода в январе-2020

Погода в январе-2020

Иллюстрация

В то же время синоптики описали краткую климатическую характеристику января.

"Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37° мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39º мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42º мороза, на побережье Крыма 13-22º мороза; абсолютный максимум - 7-14° тепла, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской, Кировоградской областях до 15-18°, в Крыму до 21° тепла", - пояснили они.

Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

В январе вероятные сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Блин, хорошо, что Россия газ даст!
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2 из 3 ответов | показать все
Павлович Антон
Павлович Антон
Белый господин, Не в этот раз, ждите следующий!
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Белый господин
Белый господин
Павлович Антон, был большой шанс, что и с деньгами замёрзли бы. Если давления в трубе нет, то без разницы сколько у тебя денег.
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