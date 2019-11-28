До -37: синоптики рассказали о типичной погоде в декабре в Украине

В декабре 2019 года в Украине ожидается средняя температура воздуха -4°...+1°, в Крыму до +3°, что близко к средним многолетним значениям.
Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра. "Месячное количество осадков ожидается 34-72 мм, на Закарпатье – 82-108° мм, что в пределах средних многолетних значений", – говорится в сообщении.
При этом также метеорологи обрисовали климатическую картину декабря.
Зима 2020 в Украине
Иллюстрация
Так, абсолютный минимум температуры воздуха составляет -21...-37°, в южных областях -17...-28°; абсолютный максимум - +10...+18°, в южной части страны и на Прикарпатье местами +19...+20°, в Крыму до +25°.
Среднее месячное количество осадков 33-67 мм, в горных районах и на Закарпатье 68-174 мм.
"На большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год. В декабре вероятные сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", – подчеркнули синоптики.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, под конец первого зимнего месяца в Украину придет существенное похолодание
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