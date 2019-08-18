До +37: синоптик пообещала пик жары в Украине на следующей неделе

С понедельника, 19 августа (Яблочный Спас), в Украину вернется знойная погода.

Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в первые дни недели потеплеет на несколько градусов.

Настоящая жара придет уже в среду.

Жара в Украине Иллюстрация

"Термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до +32 +37 градусов", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, Украину ожидает серьезное похолодание в третьей декаде августа, а в конце сентября и вовсе может приморозить.

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