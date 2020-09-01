До +37 градусов: синоптик пояснил причины осенней жары в Украине

Начало осени в Украине будет жарким, воздух прогреется до температуры +35...+37 градусов по Цельсию. Основная причина тепла – сухая жаркая воздушная масса, которая придет в страну с территории Северного Кавказа, Кубани, Южного Поволжья и Прикаспийской низменности.

Такая летняя погода продержится в Украине вплоть до 7 сентября. Об этом "Вестям" рассказал синоптик Укргидрометцентра Романа Мурмыло.

"Такая погода – сухая и жаркая – сохранится примерно до 5-6 сентября. Дальше температура немного спадет, примерно на пять градусов, но все равно будет выше климатической нормы для этого периода. Существенного похолодания в сентябре не ожидается, как и серьезных осадков", – пояснил метеоролог.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух добавила, что 2020 год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.

"Осень будет теплой и сухой, тенденции к потеплению климата у нас проявляются все сильнее. В этом году восемь месяцев, за исключением апреля-мая, были аномально теплыми. И ожидается, что этот тренд останется... Но при этом будет наблюдаться серьезный дефицит влаги", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой, но осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени.