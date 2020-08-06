До 36 градусов: синоптики спрогнозировали жару на пятницу в Украине

В Украине на 7 августа спрогнозировали жару. Фото Pixabay.

Погода в Украине в пятницу, 7 августа, будет жаркой, местами до 36 градусов, и без осадков.

Осадков в стране не ожидается, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Ветер в пятницу будет северо-восточным 5-10 м/с.

Ночью воздух прогреется до 14-19 градусов, а днем до 27-29. В южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +17+22, днем от 31 до 36 градусов.

В Карпатах ночью 9-14 тепла, днем от 19 до 24 градусов.

В Киеве 7 августа также без осадков, ночью +16+18, днем до 31 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 7 августа. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, в Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях днем в пятницу возможны кратковременные грозовые дожди.