До +35: синоптики пообещали новую волну жары в Украине

Во вторник, 2 июля, в Украине будет по-прежнему жарко, местами все же ожидаются осадки.

Так, синоптики прогнозируют ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, грозы; на остальной территории – сухо, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-35°.

Погода в Украине "Подробности"

В Киеве 2 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 26-28°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года украинцев ждет жаркая погода. Причем, уровень градуса в этом году опять побьет рекорды.

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