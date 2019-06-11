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До +35: синоптик дала знойный прогноз по Украине

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В среду, 12 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, дневная температура воздуха составит +30 +35 градусов, в западных областях +29 +32 градуса, ночью +17 +23 градуса.

Отдельные дожди с грозами возможны на западе, севере и в Винницкой области.

В восточных областях, в южной части и в большинстве центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.

До +35: синоптик дала знойный прогноз по Украине

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay

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Грозы, ливни и шквалы: появился прогноз погоды на начало лета в Украине

В Киеве в среду будет жара, +30 +33 градуса, существенных осадков не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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