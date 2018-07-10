До +35: на Украину надвигается аномальная жара

Во вторник, 10 июля, в Украину возвращается настоящая летняя жара.

По всей территории будет сухо, только в западных, Винницкой и Одесской областях днем местами возможен кратковременный дождь, температура в восточных и южных регионах поднимется до 35°, сообщает Укргидрометцентр.

"Без осадков, только в западных, Винницкой и Одесской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточной и южной частях и на Днепропетровщине ночью 18-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях местами 21-23°", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, аномальная жара накрыла планету и движется в Украину.