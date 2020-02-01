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1 февраля • обновлено в 12:24
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До -34: синоптики рассказали об опасной погоде в феврале в Украине

1.4т
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В феврале в Украине ожидается более холодная погода, а местами будут зафиксированы морозы с показателями в 20-30 градусов.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, последний месяц зимы отличится сильными ветрами, метелями и гололедом.

"Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 мороза, на юге страны и Закарпатье 23-34 мороза; абсолютный максимум – 12-20 тепла, в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях местами 21-24, на высокогорье Карпат 8-10 тепла", – сказано в прогнозе.

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Морозы до -17 и больше снега: синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине

Средняя месячная температура ожидается от 0 до +5 градусов, что выше средних многолетних значений. При этом сильных осадков в феврале также не предвидится.

Прогноз погоды на февраль

Прогноз погоды на февраль

meteo.gov.ua

Прогноз погоды на февраль

Прогноз погоды на февраль

meteo.gov.ua

Погода на начало февраля

Погода на начало февраля

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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