До -34: синоптики рассказали об опасной погоде в феврале в Украине

В феврале в Украине ожидается более холодная погода, а местами будут зафиксированы морозы с показателями в 20-30 градусов.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, последний месяц зимы отличится сильными ветрами, метелями и гололедом.

"Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 мороза, на юге страны и Закарпатье 23-34 мороза; абсолютный максимум – 12-20 тепла, в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях местами 21-24, на высокогорье Карпат 8-10 тепла", – сказано в прогнозе.

Средняя месячная температура ожидается от 0 до +5 градусов, что выше средних многолетних значений. При этом сильных осадков в феврале также не предвидится.

Прогноз погоды на февраль meteo.gov.ua

Прогноз погоды на февраль meteo.gov.ua

Погода на начало февраля meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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