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До +34, шквалы и грозы: синоптики предупредили Украину о надвигающейся буре

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В Украине в среду, 31 июля, ожидаются осадки в большинстве регионов, температура днем 24-29°, на юге – днем 30-34°.

Так, синоптики пообещали кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в южной части ночью 20-24°.

"В северных областях ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 12-17°, днем 21-26°. Ветер в стране северо-западный, 5-10 м/с", – сообщает Укргидрометцентр.

Новости
Пасмурно и дожди: прогноз погоды в Украине на 31 июля от ObozTV

Буря в Украине

Буря в Украине

Иллюстративное фото

В Киеве 31 июля также ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

В Киевской области в среду переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

До +34, шквалы и грозы: синоптики предупредили Украину о надвигающейся буре

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним прогнозам, август начнется в Украине с сухой погоды и существенного похолодания до +8 уже в первую ночь.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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