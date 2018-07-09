До +34 и ливни: синоптик уточнил прогноз до конца июля в Украине

В ближайшие две недели в Украине сохранится жаркая погода, временами пройдут дожди.

Об этом рассказал народный синоптик Николай Горбань, сообщает "Апостроф".

"С 9 июля как раз и начинается резкое повышение температур до 33-34 градусов. Такая ситуация будет наблюдаться следующие две недели, вплоть до 23 июля. Дожди просчитываются с 9 по 13 июля и с 19 по 22. Правда, осадки, которые пройдут с 19 по 22 июля немного снизят температуру воздуха - на 5-7 градусов - до 25 июля. После 25 июля и до конца месяца вновь возвращаются 30-34 градуса тепла", - сообщил он.

По данным Украинского гидрометцентра, до выходных в Украине сохранится жаркая погода, но страну накроют дожди.

Теплее всего будет на юге и востоке нашей страны — до +34 днем и +18... +22 ночью. В центральных и северных областях днем температура будет +26...+28, а ночью +15...+17. Холоднее всего на западе — до +24 днем и до +15 ночью.

С 11 июля осадки начнут постепенно накрывать Украину. Сначала дожди пройдут на западе и в центре. А 12-13 июля ливни и грозы будут уже по всей стране. При этом температура воздуха не снизится.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко прогнозирует на текущую неделю теплую погоду с дождями.