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/Общество

До +33: синоптики дали аномально жаркий прогноз по Украине

1.1тЧитать материал на украинском

В Украине во вторник 11 июня в большинстве областей температура превысит 30 градусов, на отдельных территориях ожидаются осадки.

В частности, в западных, северных и Винницкой областях днем пройдут отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 15-20°; днем 28-33°, в Карпатах 20-25°.

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В Киев идет 30-градусная жара: чего ждать от погоды

Жара в Украине

Жара в Украине

bash.news

В Киеве и области 11 июня ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 18-20°, днем 29-31°. По остальным областям – температура ночью 15-21°, днем 28-33°, в Карпатах 20-25°.

До +33: синоптики дали аномально жаркий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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