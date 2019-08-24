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До +33 и местами грозы: синоптики уточнили прогноз в День Независимости

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В субботу, 24 августа, в День Независимости, погоду большей части территории Украины будет определять сухой и умеренно теплый воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе и в Приазовье отдельные кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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Погода в Украине

Погода в Украине

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Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°.

В Киеве в субботу будет без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

До +33 и местами грозы: синоптики уточнили прогноз в День Независимости

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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