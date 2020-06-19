До +33 и дожди: синоптик дала прогноз погоды на субботу

В Украине в субботу будет дождливо

В Украине в субботу, 20 июня, почти во всех регионах будет дождливо. Непогода обойдет только восточные области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. Она отметила, что сейчас восток Украины, Испания, Средиземноморье, Франция, Скандинавия находятся среди повышенного атмосферного давления, а, следовательно, среди сухой погоды. Вся остальная Европа – в дождях, небольших, периодических или ливнях.

Синоптик также предупредила о возможных ливнях, шквалах и граде. Вместе с тем температура ожидается +26...+31 градус, на востоке до +33, на западе +24...+28 градусов.

В Киеве завтра местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +28...+30 градусов.

Погода в Украине в субботу

Погода в Украине в субботу

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этим летом в Украине.