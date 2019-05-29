До +32: Украину накроет адская жара

В Украине 29 мая будет тепло и солнечно, только в западных областях страны пройдут дожди с грозами.

На восток Украины придет настоящая жара. Там температура воздуха поднимется до 32° выше нуля, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 29 мая будет тепло, но облачно. Температура ночью 16−18° тепла, днем 26−28° тепла.

Адская жара Иллюстрация

Во Львове в ближайшие сутки ожидается дождь с грозой. Ожидается небольшое похолодание. Ночью температура воздуха 12−14° тепла, днем 21−23° тепла.

В Одессе в среду будет теплая и солнечная погода, дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем воздух прогреется до плюс 27−29°.

В Днепре 29 мая обещают жару и переменную облачность. Ночью столбики термометров покажут 16−18° выше нуля, днем ожидается 30−32° тепла.

В Харькове синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Температура ночью 12−14° тепла, днем 30−32° тепла по Цельсию.

В Карпатах 29 мая в течение дня будет идти дождь с грозой. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 21−23° выше нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 1 июня придут дожди и грозы. Такой прогноз дали синоптики и на следующие дни первой недели лета. В частности, в западных областях – небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, днем ​​16-22°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди; температура ночью 11-17°, днем 20-26°.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!