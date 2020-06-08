До +32 и засуха: озвучен прогноз погоды на июль в Украине

В Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается продолжительный засушливый период – с 4 по 20 число.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. "Месяц по максимальным температурным показателям будет несколько уступать июню", – сообщил он.

По прогнозам синоптика, в период с 5 по 11 июля воздух в дневные часы будет прогреваться до отметки 27-32 градусов. С 12 по 15 июля ожидается небольшое понижение температуры.

С 16 по 23 июля снова установится жаркая погода, воздух прогреется до 28-30 градусов. "До конца месяца дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов", – уточнил синоптик.

Максимальная температура воздуха в июле достигнет 32 градусов

Дожди пройдут 2-4, 20-21, 25-26 и 29-30 июля.

Как писал OBOZREVATEL, май в 2020 году в Киеве оказался самым холодным за весь XXI век. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.