До +31: синоптики дали "аномальный" прогноз на начало недели

В период с 26 по 30 мая в Украине следует ожидать переменную облачность и кратковременные грозы, а температура воздуха поднимется до +31°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, солнце сменит дожди в конце предстоящей недели.
Так, в воскресенье, 26 мая, на Левобережье днем и местами в западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Воздух ночью прогреется до 10-15 °, днем – до 20-25°.
В понедельник, 27 мая, и вторник, 28 мая, сохранится переменная облачность. "Без осадков, лишь днем 27 мая в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, в течение 28 мая в западных областях грозовые дожди, в Карпатском регионе местами значительные дожди", – пообещали синоптики.
Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, 27 мая в западных областях 8-13°; днем в Украине 24-29°.
В среду, 29 мая, грозовые дожди накроют западные области, остальные же регионы ожидает солнце и незначительные осадки.
В четверг, 30 мая, в западных, центральных и северных регионах кратковременные дожди. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в центральных и восточных областях до 31°.
Переменная облачность ожидается и в Киеве. 26 мая в столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°, в области – ночью 10-15°, днем 20-25°.
27-28 мая в Киеве прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
29-30 мая в столице преимущественно без осадков, только днем 30 мая местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
LIGA.net
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины до конца мая повсеместно прогнозируются кратковременные дожди и грозы. 26 мая – на Левобережье и Прикарпатье, 27 мая – в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются ливни.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.