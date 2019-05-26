До +31: синоптики дали "аномальный" прогноз на начало недели

В период с 26 по 30 мая в Украине следует ожидать переменную облачность и кратковременные грозы, а температура воздуха поднимется до +31°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, солнце сменит дожди в конце предстоящей недели.

Так, в воскресенье, 26 мая, на Левобережье днем ​​и местами в западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Воздух ночью прогреется до 10-15 °, днем – до ​​20-25°.

В понедельник, 27 мая, и вторник, 28 мая, сохранится переменная облачность. "Без осадков, лишь днем ​​27 мая в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, в течение 28 мая в западных областях грозовые дожди, в Карпатском регионе местами значительные дожди", – пообещали синоптики.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, 27 мая в западных областях 8-13°; днем в Украине 24-29°.

В среду, 29 мая, грозовые дожди накроют западные области, остальные же регионы ожидает солнце и незначительные осадки.

В четверг, 30 мая, в западных, центральных и северных регионах кратковременные дожди. Температура ночью 12-17°, днем ​​24-29°, в центральных и восточных областях до 31°.

Переменная облачность ожидается и в Киеве. 26 мая в столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем ​​22-24°, в области – ночью 10-15°, днем ​​20-25°.

27-28 мая в Киеве прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

29-30 мая в столице преимущественно без осадков, только днем ​​30 мая местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем ​​24-29°.

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины до конца мая повсеместно прогнозируются кратковременные дожди и грозы. 26 мая – на Левобережье и Прикарпатье, 27 мая – в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются ливни.

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