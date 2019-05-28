До +31: синоптик дала жаркий прогноз по Украине 

На территории Украины в среду, 29 мая, прогнозируется по-летнему жаркая погода.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, днем температура воздуха составит +26... +31 градус.
В большинстве областей будет сухо и солнечно, днем — местами облачно.
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24 канал
"Чего нельзя сказать о западной части Украины. Там 29 мая снова будут идти кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град", — уточнила синоптик.
Температура воздуха на западе ожидается +21... +24 градуса.
Порывы ветра с юго-востока будут достигать 15-20 м/с.
В Киеве 29 мая будет сухо и жарко, без осадков, +26... +28 градусов. 31 мая и 1-2 июня в Киеве прогнозируются дожди, температура воздуха несколько снизится.
Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие ученые выяснили, что под воздействием жары у женщин наблюдается увеличение производительности труда.
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