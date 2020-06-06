До +31, но с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на Троицу

Кирилл Лютый Общество 22:37, 6.06.2020

День Святой Троицы, который отмечается 7 июня, в большинстве областей Украине будет теплым и солнечным.

Как сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра, в воскресенье дожди пройдут лишь в западных регионах, а на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях – с грозами.

Температура воздуха прогреется от 24 до 31 градуса. При этом на юге страны, традиционно, будет немного теплее.

Погода в Украине на выходные
meteo.gov.ua

В понедельник, 8 июня, который также будет выходным, прогнозируется аналогичная погода с отличием лишь в том, что дожди могут добраться также к Винницкой области.

Погода в Украине на выходные
meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.

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