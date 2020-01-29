До 30 см снега: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Украина в четверг, 30 января, попадет под действие циклона, который принесет дожди и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Кроме осадков, атмосферные фронты спровоцируют усиление ветра.

"Завтра осадки еще пройдут на Востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях – дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега плюс сильный ветер. Центр, юг, а в дневные часы и восточная часть Украины 30 января уже побудут без осадков и с умеренным юго-западным ветром", – сообщила Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня составит +1…+4 градуса, на юге +4…+7 градусов.

По информации Укргидрометцентра, днем 31 января ожидается значительный снег, метели (на Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

Снег в Украине АИФ

"В Киеве сегодня дождь и мокрый снег, порывистый некомфортный ветер. Завтра, в четверг, – местами мокрый снег, порывистый ветер удержится. На дорогах возможна сложная ситуация, осторожно! Температура воздуха в Киеве 30 января около нуля", – уточнила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, зима без снега в Украине может не только привести к сокращению урожая, но и ударить по всей пищевой цепочке, ведь в природе все взаимосвязано.

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