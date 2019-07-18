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До +30: синоптики заявили о возвращении жары в Украину

1.6т Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 18 июля, будет сухо почти во всех регионах. Кроме того, постепенно начнет возвращаться жара.

Так, лишь днем в северных, Волынской и Ривненской областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, передает Укргидрометцентр.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

Новости
Погода в Украине начнет меняться: прогноз на 18 июля от ObozTV

Жара в Украине

Жара в Украине

Иллюстрация

В Киеве 18 июля будет прохладная погода, возможны периодические дожди и грозы. Максимальная температура составит +23, скорость ветра может подняться до 13 метров в секунду.

До +30: синоптики заявили о возвращении жары в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что погода в Украине в первой половине сентября 2019 года будет довольно теплой, однако в 20-х числах синоптики прогнозируют резкое похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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