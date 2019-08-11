До +30: синоптики уточнили жаркий прогноз по Украине

В воскресенье, 11 августа, в Украине будет сухо и жарко. Только местами прогнозируются осадки.
Как сообщает Укргидрометцентр, дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ривненской областях.
На севере страны днем температура воздуха будет 26-28°, а ночью 14-16°. На западе ожидается днем 27-29°, а ночью 14-16°. На востоке синоптики днем прогнозируют 24-26°, а ночью 13-15°. На территории южных областей днем ожидается 29-30°, а ночью 16-18°. В центре страны синоптики днем прогнозируют 26-28°, а ночью 13-15°.
Жара в Украине
Иллюстрация
В Киеве днем ожидается 25-27°, а ночью 15-17°.
Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.
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