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До +30: синоптики уточнили жаркий прогноз по Украине

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В воскресенье, 11 августа, в Украине будет сухо и жарко. Только местами прогнозируются осадки.

Как сообщает Укргидрометцентр, дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ривненской областях.

На севере страны днем температура воздуха будет 26-28°, а ночью 14-16°. На западе ожидается днем 27-29°, а ночью 14-16°. На востоке синоптики днем прогнозируют 24-26°, а ночью 13-15°. На территории южных областей днем ожидается 29-30°, а ночью 16-18°. В центре страны синоптики днем прогнозируют 26-28°, а ночью 13-15°.

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Жара в Украине

Жара в Украине

Иллюстрация

В Киеве днем ожидается 25-27°, а ночью 15-17°.

До +30: синоптики уточнили жаркий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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