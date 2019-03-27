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До +30! Синоптики сказали, когда тепло ворвется в Украину

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В Украине ожидается резкое потепление ближе к середине апреля.

Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, передает РБК-Украина.

По ее словам, нынешняя весна в целом будет достаточно теплой, практически без осадков в апреле, но с дождями в мае. Температура начнет подниматься выше норм после 10 и до 20 апреля, ожидается от 20 до 28 градусов тепла.

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Климатолог прогнозирует похолодание после 20 мая. До заморозков не дойдет, но "оно будет сопровождаться и осадками, и шквальным ветром".

Мартазинова добавила, что в начале июня сохранится неустойчивая погода с осадками, как и во второй половине мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным климатологов, из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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