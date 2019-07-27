До +30° и выше: в Украину возвращается адская жара

С воскресенья, 28 июля, в Украине потеплеет до +30… +33 градусов. Однако аномальной жары в +40 и выше, которая частично накрыла Западную Европу, украинцам можно не бояться.

Такой прогноз погоды на последние дни июля озвучил в эфире ObozTV синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

По его данным, 27 июля в западной и восточной части местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории – без осадков.

"А 28-29 июля будет преобладать сухая и жаркая погода, только в Карпатском регионе кратковременные дожди с грозами", – рассказал Билык.

"Ночные температуры +13… +18 градусов по всей территории страны. На побережье морей – до +20°. И дневные температуры +25… +30 градусов, на юге страны – до +33", – сообщил он.

Синоптик подтвердил, что в Германии, Бельгии, Нидерландах и некоторых других европейских странах жара зашкалила за +40 градусов.

"Хочу успокоить – такая жара к нам не придет. В целом никаких погодных неприятностей мы не ожидаем. Будет немного теплее на выходных, но это будет только благоприятствовать хорошему отдыху", – заверил Билык.

Жара в Европе Twitter.com/CopernicusEMS

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июля, аномальная жара в Европе побила все температурные рекорды. В северной Франции столбики термометров дошли до отметки +42,6 градусов. В Нидерландах зафиксированы +41,7 градуса, в Бельгии – до +40,2 градуса.

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