До +30 и туманы: синоптик дала прогноз погоды на вторник

Погода во вторник, 22 сентября, по всей территории Украины будет сухой и ясной, что вызвано антициклоном.

Об этом сообщила народный синоптики Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, ветер будет преимущественно южных направлений, кроме востока, там он ожидается северо-западный..

Кроме того, утром и вечером по всей территории страны прогнозируют туман. Видимость на дорогах может ухудшиться до 300-500 метров.

Температура воздуха в течение дня ожидается от +22 до +27 градусов. В течение недели она достигнет +25.. +29 градусов. В то же время на юге прогнозируют до +30 градусов.

Погода на 22 сентября. Фото: meteopost.com

В Киеве завтра ожидается солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов.

К тому же, синоптик добавила, что ближайшие дожди предполагаются в воскресенье на западе Украины, в понедельник к осадкам присоединится юг, а уже в среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины.

Наталья Диденко / Facebook

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