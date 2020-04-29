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29 апреля • обновлено в 17:51
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До +30 градусов! Синоптик предупредил о жаре и засухе в мае

2.6т
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Погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня". По его словам, в середине мая будут две жаркие недели без осадков, а в начале месяца начнется жара до +30 градусов.

"В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до +27...+30 градусов, к середине месяца станет чуть прохладнее, +27...+29 градусов. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат", – рассказал он.

Появился прогноз погоды на май

Появился прогноз погоды на май

Подробности

Вместе с тем, после 20 мая температура спадет до комфортных +23...+25 градусов, но с 25 мая начнутся дожди, с которыми придет тепло.

"Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому не похолодает, а, наоборот, потеплеет. Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы. Но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона", – уточнил Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики отмечали, что в Украине до конца апреля во всех регионах ожидается постепенное потепление до +20 градусов и резкое похолодание в начале мая.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
бреше. на сайті синоптику 12 травня всьго +12. А до 12 травня вище +19 не буде. і то один день +19. а більше двох неділь прогноз це вже шаманство.
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