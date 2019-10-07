До -3: синоптики предупредили о морозах в Украине

В Украине в понедельник, 7 октября, ожидается морозная погода, температура опустится в ночное время до -3 градусов.

Дожди ожидаются на юге Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Здесь будет +12…+14 градусов.

На остальной территории страны сухо и солнечно. На западе ожидается +8…+10 градусов, в центре +7…+10. На востоке будет +11…+13.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик назвала даты сильного похолодания в Украине.

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