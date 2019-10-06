До -3: синоптики дали холодный прогноз на начало недели

Погода в Украине подготовила гражданам капризные сюрпризы – от морозных ночей до теплых дней.

Согласно данным Украинского гидрометцентра в начале недели придется утеплиться, ведь ночью ожидаются морозы, а местами прольют дожди.

Погода на начало недели pixabay

В понедельник, 7 октября, в западных областях столбики термометров в ночное время суток снизятся до -3 градусов, зато днем прогреется до +7… +9. В центральной части страны ожидается аналогичная погода. При чем, проливных дождей, по прогнозу синоптиков, не будет.

В восточных областях ночью будет -3 градуса, днем прогреется до +11. Ожидается переменная облачность. А на юге столбики термометров ночью опустятся до +3 градусов, зато днем ожидается до +13. Местами пройдут дожди.

В Киеве будет облачно. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, зато днем потеплеет до +9.

Во вторник, 8 октября, осадки переместятся в восточные области. В частности, ожидается +3… +5 ночью и до +11 днем, также будет высокая влажность воздуха. В западных областях ночью будет холодно – до -3 градусов, а днем прогреется до +9.

В центральной и южной частях Украины ожидается аналогичная погода. Лишь в Симферополе ожидаются осадки.

В Киеве будет солнечно. Столбик термометров ночью опустится до -3 градусов, днем поднимется до +9.

В среду, 9 октября, температурные качели продолжат набирать обороты. На западе ночью столбики термометров опустятся до -3, а днем поднимутся до +13. При этом, ожидаются дожди. На востоке, в центре и на севере – +9... +12 днем. В этой части Украины будет облачно, но без осадков.

В Киеве ночью ожидается 0... -2 градуса, а днем воздух прогреется до +11. Периодически будет светить солнышко, хотя будет облачно.

В четверг, 10 октября, ожидается потепление. На западе ночью будет плюсовая температура: +5… +8, а днем – +12… +14 градусов, хотя дожди не отступятся. Осадки также ожидаются и в остальных частях Украины. В центре ночью +5… +7, днем – +12… +16. На востоке ночью +4… +6, днем – +13… +15. На юге ночью ожидается +8… 10, а днем прогреется до +19 градусов.

В Киеве ночью ожидается +5… +7 градусов, зато днем будет +12… +14. Синоптики советуют не забывать зонтики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что в октябре будет суровая погода. В некоторых районах температура опустится до -23 градусов.

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