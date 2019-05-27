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До +28: в Украину возвращается сухая и жаркая погода

1.6тЧитать материал на украинском

В Украине в понедельник, 27 мая, ожидается теплая и сухая погода. Лишь в нескольких областях возможны осадки.

Так, днем в западных, северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9 +14, а днем воздух прогреется от ​​23 до 28 градусов тепла.

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"АиФ-Украина"

В Киеве ночью будет без осадков. Днем ​​местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12 +14, днем прогреется до 25 градусов.

До +28: в Украину возвращается сухая и жаркая погода

Напомним, ранее OBOZREVATEL разбирался, что происходит с климатом в Украине, какие есть угрозы и как это исправить.

По словам синоптиков, в период с 27 по 30 мая в Украине следует ожидать переменную облачность и кратковременные грозы, а температура воздуха поднимется до +31°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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