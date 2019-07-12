До +26, дожди и грозы: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

В Украине в пятницу, 12 июля, ночью существенных осадков не ожидается, днем возможны кратковременные дожди, грозы.

"Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура ночью +8+13°, на побережье морей до +17°, днем 18-23°, на юге и востоке страны до +26°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°", – сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве и области ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, в Киевской области также возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине Sputnik

Температура ночью в столице +11+13°, днем +20+22°, на Киевщине ночью +8+13°, днем +18+23°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика, во второй половине следующей недели (15-21 июля) в Украине восстановится комфортная погода.

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