Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

До +26, дожди и грозы: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

33.1т Читать материал на украинском

В Украине в пятницу, 12 июля, ночью существенных осадков не ожидается, днем возможны кратковременные дожди, грозы.

"Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура ночью +8+13°, на побережье морей до +17°, днем 18-23°, на юге и востоке страны до +26°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°", – сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве и области ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, в Киевской области также возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Новости
Какой будет погода в Украине на Петра и Павла: прогноз на 12 июля от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Sputnik

Температура ночью в столице +11+13°, днем +20+22°, на Киевщине ночью +8+13°, днем +18+23°.

До +26, дожди и грозы: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика, во второй половине следующей недели (15-21 июля) в Украине восстановится комфортная погода.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel