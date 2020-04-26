До 26 апреля 1986 года на ЧАЭС было еще две аварии: грунт тайком сняли, ликвидаторы умерли один за другим

До катастрофы 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции было еще две аварии.

Как рассказал OBOZREVATEL один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС, пожарник из Припяти Петр Шаврей, однажды при загрузке топлива сорвался стержень с топливом и разбил охлаждающую рубашку.

Петр Шаврей тушил Чернобыльскую АЭС

"Тогда была большая утечка радиации. По всей территории станции грунт глубиной с метр сняли. Город Припять мыли, машины у нас позабирали. Мы домой пришли без формы, потому что она была грязная, шли в рабочем белом одеянии. Тогда все приборы зашкаливали", – вспомнил он.

По словам Шаврея, симптомы были такие, как у лучевой болезни: слабость, тошнота, рвота.

"После этой аварии шесть человек из одной бригады умерли в клинике, один за другим. Но нам ничего не говорили", – добавил ликвидатор.

Он сообщил, что вторая авария случилась через полгода в турбинном цехе.

"Загружали ротор и он сорвался, полетел, и произошла утечка водорода. Если бы в тот момент были сварочные работы, то был бы взрыв, станция бы просто рухнула", – утверждает Шаврей.

Как писал OBOZREVATEL, старший инженер-механик реакторного цеха №1 на ЧАЭС Алексей Ананенко, о котором весь мир узнал в прошлом году из сериала HBO "Чернобыль", рассказал, что утро 26 апреля 1986 года сразу после аварии было обычным, и никто из местных жителей, которые даже не заподозрили беды, не мог осознать, каким на самом деле был "радиационный ад".

По словам Ананенко, у людей, которым пришлось спускаться под расплавленный реактор Чернобыльской АЭС после аварии, не было надежных защитных костюмов и даже необходимого оборудования.