До +25! Синоптики сообщили о резком потеплении в Украине

В Украине уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов, однако погода будет переменчивой.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко. Она добавила, что прогноз еще может измениться, передает "Укринформ".

Несмотря на тепло, Украину ждут сильные порывы ветра — до 20 метров в секунду. В ближайшие дни будет неустойчивая, но теплая погода, ожидаются циклоны и зоны повышенного атмосферного давления.

"Это говорит о том, что периодически будут выпадать осадки, их будет много, и будут длительные солнечные дни и теплый период. Что касается температурных условий, здесь будут колебания. До 10 марта даже ночью будет +1… +6, а на юге днем ​​от +8 до +12, на юге и в центральных областях — до +15 днем. На северо-востоке и на востоке днем ​​будет до +10 градусов. В отдельные дни будем иметь такой мощный антициклон — до +20, местами до +25 градусов тепла", — отметила метеоролог.

А вот с 15 по 17 марта в Украину придет холодный арктический воздух и принесет внушительное похолодание. Ночью будет до 6 градусов мороза, днем ​​до +6.

Погода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, со среды, 6 марта, ожидаются температурные качели: после значительного потепления среди недели на выходных снова похолодает.

Весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры.

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