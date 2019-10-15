До +24: синоптики порадовали теплым прогнозом по Украине

Во вторник, 15 октября, погоду в Украине продолжит определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса.

Также вероятны утренние туманы, осадки не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман.

Осень в Украине Иллюстрация

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, на побережье Черного моря до 13°; днём 19-24°.

В Киеве 15 октября также будет сухо, температура воздуха ночью 8-10°, днем 21-23°.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько продлится "бабье лето" в Украине и когда стоит ожидать новой волны похолодания.

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