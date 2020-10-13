До +24 и снег в Карпатах: синоптик дала прогноз погоды на Покров

Погода в среду, 14 октября, на Покров и День защитника Украины будет теплой. В некоторых регионах температура поднимется до +24 градусов, а в Карпатах опустится до нуля.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. В частности, самая высокая температура воздуха ожидается в восточных областях и на юге, +19..+24 градуса.

Прохладнее будет в западной части, +9..+14 градусов, а в Карпатах местами около нуля и ниже. В центральных областях от 15 градусов в Винницкой, до +23 градусов в Днепре и районах.

Погода от Натальи Диденко / Telegram

В северной части Украины 14 октября ожидается от 15 градусов на Житомирщине и до +20 градусов на Сумщине.

Ветер ожидается юго-западного направления, 5-12 м / с.

По словам синоптика, дожди возможны на крайнем западе Украины, а в Карпатах – вероятность снега. В то же время, в большинстве областей на Покрову удержится преимущественно сухая погода.

В Киеве днем прогнозируют до +17 градусов. Дождей не предвидится.

Погода от Натальи Диденко / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег.