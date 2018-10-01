До +22°: синоптики сообщили, в каких областях Украины потеплеет 

В Украине во вторник, 2 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями в отдельных областях, днем температура воздуха местами составит до 22° тепла.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью и утром на территории страны, кроме крайнего запада, днем в западной части, восточных, Черниговской и Сумской областях ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в южной части, на Донетчине и Луганщине ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киеве и Киевской области 2 октября ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью в столице 6-8° тепла, днем 16-18°; по области ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

3-4 октября в Украине удержится переменная облачность. 3 октября в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях, 4 октября в Украине, кроме западной части, местами небольшие дожди.

Температура в южных и восточных областях ночью 7-12° тепла, днем 3 октября 17-22°, 4 октября 13-18°; на остальной территории ночью 3-8° тепла (4 октября в западных областях на поверхности грунта местами заморозки 0-5°), днем 10-15° тепла, 3 октября в центральных областях 14-19°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября температура воздуха в Украине продолжит снижаться. По прогнозам синоптиков, большинство регионов страны также накроют дожди.