Прогноз погоды в Украине на январь: народный синоптик назвал даты морозов и снега

Погода в январе может быть морозной и снежной, а в последней декаде месяца возможно понижение температуры до -22 градусов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Волна существенного похолодания ожидается с 22 по 27 января, уточнил он (чтобы посмотреть диаграмму, составленную им, проскролльте до конца этой новости).

Согласно расчетам народного синоптика, с 1 по 4 января будут преобладать небольшие минусовые температуры – до -3 градусов. 1-2 января пройдет небольшой снег.

С 5 по 12 января начнется период незначительного потепления. По прогнозам Горбаня, воздух в эти дни может прогреваться до +2 градусов. 5 и 10 января возможен снег с дождем, 8 января – дождь.

С 13 по 15 января температура понизится на 1-2 градуса и установится вблизи 0 градусов. 13 января возможен снег с дождем.

С 16 по 31 января температура будет ежедневно понижаться в среднем на 1-1,5 градуса. Днем 21 января ожидается 11 градусов мороза, ночью – до -17 градусов.

26-27 января станут самыми холодными днями этого периода. "Днем будет около 15 градусов мороза, ночью до 22 градусов мороза", – уточнил народный синоптик.

По его прогнозам, снег может пройти 16, 18, 21, 22 и 30 января. Горбань сообщил, что делал расчет для региона Киев.

Прогноз погоды на январь 2021 года народного синоптика Леонида Горбаня.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая, католическое и православное Рождество и Новый год. В частности, они сообщили, что снега можно ждать только 1 января.