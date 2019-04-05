До +21: синоптики пообещали резкое потепление в Украине

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, немного улучшится, осадков не ожидается на всей территории страны.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях до 18° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный (на Левобережье – западный), 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, 5 апреля на территории Украины будет солнечная и теплая погода, температура воздуха местами прогреется до +21 градуса.

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