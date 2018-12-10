До 20 см снега и метели: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В Украине 12 и 13 декабря ожидается ухудшение погодных условий из-за перемещения на территорию страны южного циклона.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, прогнозируются снегопады с высотой снежного покрова до 20 см и метели.

В частности, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской областях 12 декабря будут сильный снег с налипанием мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова – 12-20 см.

В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, ночью умеренный, днем – небольшой снег, на дорогах – гололедица.

"Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей (2-й уровень угрозы – "желтый")", – предупредили в Мининфраструктуры.

Как говорится на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook, 13 декабря в результате прохождения по территории Карпат южного циклона ожидаются осадки в виде снега. Прирост снежного покрова составит до 10 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в декабре средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

По прогнозам синоптиков, на Новый год в Украине ожидается легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля.