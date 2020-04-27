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27 апреля • обновлено в 13:45
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До +20 и солнце: синоптики дали прогноз по Украине

1.2т
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Во вторник, 28 апреля, в Украине ожидается заметное потепление, погода будет сухой и солнечной.

Дожди и грозы временно уйдут. Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра.

  • Осадков во вторник не прогнозируют.

  • Температурный максимум составит +20, а минимум +3.

  • Холоднее всего будет на востоке, а самая теплая погода ждет запад страны.

В западных регионах днем температура воздуха составит +19...+20. Ночью воздух прогреется до 6 градусов тепла. Максимальная температура ожидается на Закарпатье.

Погода в Украине 28 апреля

Погода в Украине 28 апреля

Скриншот

В Винницкой и Житомирской областях будет также до +19. В центральных регионах ожидается более прохладная погода: максимум 17 градусов тепла, однако сухо и солнечно.

Аналогичная температура ожидается и на юге страны. Ночью там немного теплее – до +8.

В северных и восточных областях будет холоднее всего. Температурный максимум составит +15.

В Киеве 28 апреля до +17. Осадков также не прогнозируют.

Погода в Киеве 28 апреля

Погода в Киеве 28 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился теплый прогноз на неделю в Украине.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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