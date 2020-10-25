До +20 и местами дожди: синоптик дала прогноз на понедельник в Украине

Ольга Липич Общество 13:37, 25.10.2020

Погода в Украине в понедельник, 26 октября, будет преимущественно сухой, теплой и с утренними туманами.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, дожди в понедельник возможны только местами в южной части, кроме Запорожья (посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Температура воздуха в течение дня позволит еще элегантную одежду, колготки в прозрачный "ден", расстегнутые в обед пальто и куртки, незимние фасоны и цвета: ожидается +12..+17 градусов, на юге местами до +20 градусов", – написала Диденко .

Ветер с юго-востока, небольшой или умеренный.

В Киеве понедельник будет без дождя, температура воздуха будет достигать около +14 градусов.

"Теплая погода продержится в ближайшие дни, похолодает ближе к следующим выходным, но, опять же, это похолодание не будет окончательным. Так что качаемся на температурной карусели и дальше", – написала синоптик.

Погода в Украине на понедельник, 26 октября
Погода от Натальи Диденко / Telegram
Погода от Натальи Диденко / Telegram

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможные снег и заморозки.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Турчинов – об опросе Зеленского: нужно документировать преступление и вызывать полицию

Украинки-красавицы выиграли чемпионат мира по фитнесу

Украина перешла на зимнее время

Кличко заразился коронавирусом

Зеленский о режиме тишины на Донбассе: за 90 дней у нас одна боевая потеря