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23 апреля • обновлено в 12:35
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До +20 и дожди: Украину накроют антициклони

1.6т
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В пятницу, 24 апреля, в Украине ожидается теплая погода, однако север, восток и центр страны накроют дожди.

Такой прогноз появился на сайте Украинского гидрометцентра. Температура воздуха поднимется до +20 и страна окажется во власти антициклонов.

  • Теплее всего будет на западе страны – на Закарпатье столбики термометров покажут 20 градусов.

  • Незначительные осадки снизят температуру воздуха до +15.

  • Порывов ветра не прогнозируют. Не будет также и заморозков.

На западе Украины будет солнечно и сухо. Днем температура воздуха составит +17...+20. Ночью будет +3...+6.

Погода в Украине 24 апреля

Погода в Украине 24 апреля

Скриншот

В Винницкой и Житомирской области – до +18. Осадков также не прогнозируют.

Сухо будет и на юге. В Херсонской области прогреет до +18, в Одесской и Николаевской – на несколько отметок ниже.

Восток, север и частично центр ждут дожди. Без осадков обойдется только в Черкасской и Кировоградской областях, а также на Киевщине. Там прогнозируют днем до +17.

Прогноз погоды 24 апреля

Прогноз погоды 24 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог Светлана Краковская предупредила, что к середине текущего столетия температура на территории Украины может подняться до более +40 градусов.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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