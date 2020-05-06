До +20, дожди и снег: синоптик предупредила о контрастной погоде в Украине

В Украине в четверг, 7 мая, ожидается переменчивая погода: в некоторых регионах пройдут дожди с грозами, возможен штормовой ветер, солнечные прояснения и одновременно снег.

Об этом в прогнозе на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, завтра синоптическую ситуацию в стране будет определять циклон и атмосферные фронты.

В частности, ближайшей ночью в западных областях будет идти дождь, а в Карпатах и прикарпатских регионах местами мокрый снег. Кроме этого, непогода пробежится севером страны, затронет Харьковскую, Полтавскую, Винницкую области, Кропивницкий с районами и часть Черкащины.

В Украине 7 мая будет контрастная погода

Тогда как днем, подчеркивает Диденко, ареал неустойчивой погоды переместится восточнее. Так, больше всего шансов у серьезных дождей будет вдоль полосы Киевщина – Житомирщина – Винниччина и до Одесщины.

В западных областях днем в четверг местами возможны небольшие осадки. На востоке, юге и в центре 7 мая также есть вероятность незначительных дождей.

Ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на севере, юге и в центре еще и штормовые порывы.

Карта погоды в Украине 7 мая Facebook/Наталья Диденко

Температура воздуха ближайшей ночью продержится на уровне +5... +9 градусов, на востоке будет теплее – до +8... +13 градусов. В то же время на западе +2... +6, в Карпатах -3... +2, а на высокогорье приморозит до -6 градусов.

Днем ожидается преимущественно +8... +14, в центре, на юге и Сумщине – до +12... +17, в восточных областях будет +15... +20 градусов.

Карта погоды в Украине 7 мая Facebook/Наталья Диденко

В Киеве четверг тоже будет влажным и холодным. Пройдет дождь, ночью столбики термометров подымутся до +4... +6, днем +10... +13 градусов. Кроме этого, будет задувать порывистый ветер.

"Восстановление майской справедливости, потепление, начнется 9-10 мая. Однако волны холода еще заплывут к нам в середине следующей недели", – подчеркнула синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая в Украине на Закарпатье выпал снег. Также во Львове наблюдалась снежная метель.