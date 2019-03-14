До +19: синоптики сообщили, когда в Украине потеплеет

На территории Украины в ближайшие дни, 15-18 марта, ожидается значительное потепление, местами до +19 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, 15 марта днем будет 5-10° тепла, в западных областях, на Житомирщине и Киевщине местами пройдет дождь.

В восточных областях также ожидаются осадки, на остальной территории — без существенных осадков.

16 марта в Украине небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, лишь на юге страны без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

На Киевщине 15 марта без существенных осадков; 16 марта небольшой, местами умеренный дождь (ночью с мокрым снегом). Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0 °; днем 6-11 ° тепла.

На 17-18 марта осадки не прогнозируются, только ночью 17 марта небольшой, на севере Левобережья умеренный дождь. Температура ночью 0-6° тепла, днем 10-19° тепла в западных областях.

В столичном регионе без осадков, хотя 18 марта прогнозируется небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 17 марта 10-15°, 18 марта 14-19° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

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