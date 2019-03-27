До +18: синоптик назвала дату потепления в Украине 

В воскресенье, 31 марта, на большей части Украины ожидается потепление до +12... +18 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, прогнозируется солнечная погода.

При этом она отметила, что пока будет доминировать холодный воздух, в ночь на 28 марта ожидается 0-5 градусов мороза, а днем максимально только +4... +9 градусов, на западе + 6... +11 градусов.

По прогнозу синоптика, снег отодвинется на юг Украины, 28 марта там возможны незначительные осадки в виде мокрого снега, только Одесская область удержится от влажной погоды.

Еще в западных областях пройдут небольшие дожди, а в большинстве областей Украины 28 марта будут сухо.

В Киеве в четверг без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5 +8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным климатологов, из-за аномальных погодных изменений в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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