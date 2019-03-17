До +17! Синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

В Украине в начале недели ожидается теплая и солнечная погода, однако уже во вторник будет похолодание и дожди.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 18 марта, местами температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Так, в западных областях ожидается преимущественно солнечная погода, однако в Ужгороде, Львове и Луцке пройдет кратковременные дожди. Температура воздуха ночью ожидается до +5, днем прогреется до +14.

В восточных областях осадков не будет. Ночью столбик термометра опустится до 0 градусов, зато днем ожидается +10… +12 градусов. На юге – солнечно. Ночью 0… +4, днем потеплеет до +15 градусов.

В центральных областях ожидается сухая и теплая погода. Ночью +1… +4, днем +13…+17 градусов. Теплее всего будет в Житомире, Черновцах и Хмельницком. В Киеве без осадков. Ночью столбик термометра опустится до +1 градуса, зато днем будет +14… +16 градусов.

Во вторник, 19 марта, погода возьмет курс на похолодание и дожди. В западных областях ночью +2… +5 градусов, днем +6… +9 градусов с кратковременными дождями. В восточных областях будет солнечно. Ночью до -2, зато днем +11…. +13.

На юге без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +1, днем +11… +13 градусов. В центральных областях также не обойдется без осадков. Ночью столбик термометра опустится до +2, днем +7… +12. В Киеве пройдут дожди. Температура ночью +3… +5, днем +8… +10 градусов.

В среду, 20 марта, дожди отступят, но потепления пока не ожидается. В западных областях будет солнечная погода. Ночью температура опустится до 0, зато днем будет +6… +9 градусов. На востоке будет без осадков, но ночью – заморозки до -2. Днем +11… +13.

В южных областях Украины ночью +1… +4, днем +11… +13. А в центральных областях ночью столбик термометра опустится до +2, днем потеплеет до +10. В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +3… +5, днем +8… +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 16 и 17 марта синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра в некоторых регионах.

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