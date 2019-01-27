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До -17! Появился прогноз погоды в Украине на начало недели

4.4тЧитать материал на украинском

В Украине 28 декабря ожидается крепкий мороз, местами температура воздуха опустится до -17 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что днем морозы немного ослабнут, а на северо-востоке будет -10.

"Понедельник в Украине еще будет холодным. Ближайшей ночью на севере и в центре до -10… -17 градусов! Карта", – написала Диденко.

До -17! Появился прогноз погоды в Украине на начало недели
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Морозы отступают: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

По словам синоптика, серьезных осадков в первый рабочий день недель не ожидается. В Киеве температура ночью опустится до -13.. -15 градусов. Днем потеплеет: -3… -4. Диденко предупредила, что в столице будет сухо и скользко.

До -17! Появился прогноз погоды в Украине на начало недели

Уже с 29 января синоптик прогнозирует потепление. В частности, в дневное время суток ожидается плюсовая температура, оттепель и сырость.

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник осадки ожидаются только в западных областях Украины. Температура воздуха там прогреется до +3 градусов. В центральных областях потеплеет до +3, на востоке до +2. А на юге будет почти весенняя погода – солнце и +8 градусов.

До -17! Появился прогноз погоды в Украине на начало недели

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января в Киеве были крепкие морозы, а также прогнозировался снег. Ночью температура воздуха опустилась до -10 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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