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18 декабря • обновлено в 05:44
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До +16: синоптики пообещали еще один аномально теплый день в Украине

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В Украине в среду, 18 декабря, все также будет наблюдаться аномально теплая для первого зимнего месяца погода.

Так, как передает Укргидрометцентр, температура ночью составит 1−6° тепла, днем 7−12°, в южной части и в западных областях местами 14−16°.

Осадков по всей территории страны не предвидится. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

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Потеплеет еще больше: прогноз погоды в Украине на 18 декабря от ObozTV

Зима в Украине

Зима в Украине

Иллюстративное фото

В Киеве 18 декабря также будет сухо. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 3−5° тепла, днем 10−12°.

До +16: синоптики пообещали еще один аномально теплый день в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики изменили прогноз на ближайшие праздники в Украине, пообещав украинцам традиционную рождественскую погоду.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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