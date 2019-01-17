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До -15: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

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Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что Украину сразу после Крещения 19 января накроет волна похолодания.

Температура воздуха будет достигать 15 градусов мороза, сообщает "Апостроф" со ссылкой на прогноз синоптика. Однако продлятся морозы недолго.

"Уже в конце января страну ждет оттепель и даже небольшой "плюс", – сказано в сообщении.

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По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 20 января, в центральных областях, на востоке и севере Украины ночью действительно ожидаются сильные морозы до -13, на западе – со снегом.

На юге ночью ударят морозы до -8.

До -15: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине
До -15: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
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