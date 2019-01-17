До -15: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что Украину сразу после Крещения 19 января накроет волна похолодания.

Температура воздуха будет достигать 15 градусов мороза, сообщает "Апостроф" со ссылкой на прогноз синоптика. Однако продлятся морозы недолго.

"Уже в конце января страну ждет оттепель и даже небольшой "плюс", – сказано в сообщении.

Погода 20 января Sputnik Казахстан

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 20 января, в центральных областях, на востоке и севере Украины ночью действительно ожидаются сильные морозы до -13, на западе – со снегом.

На юге ночью ударят морозы до -8.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киев после оттепели идет сильное похолодание.

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Горбань заявил, что в Украину настоящая зима с сильным похолоданием придет в начале февраля.

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