До +15! Синоптик сообщила о резком потеплении в Украине

В Украине во вторник, 5 марта, ожидается до +15 градусов тепла. При этом осадки будут незначительные.

"Дневная температура воздуха достигнет +6… +10 градусов, на Западе до +12, а на юге, особенно в Одесской области, до +12… +15 градусов. Даже ночью не то что без морозов, но и без "нулей", предполагается +2… +6 градусов", — сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Ветер ожидается западный, юго-западный, атлантический.

"Дожди, местами и небольшие, пройдут в западных и северных областях. В Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сухо", — отметила синоптик.

В Киеве вторник — влажный, ветреный, но теплый. В течение дня 5 марта ожидается до +8... +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские синоптики пообещали теплую весну, которая удивит рекордной жарой и резкими перепадами температуры.

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