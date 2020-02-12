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12 февраля • обновлено в 13:25
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До +15! В Украину идет резкое потепление: Гидрометцентр назвал дату

1.7т
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Украину ожидает период потепления, который продлится три дня.

"17, 18 и 19 февраля будет довольно теплая погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 градусов и выше, в южных районах до +13... +15 градусов", – рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"Ночные температуры будут колебаться. Два дня ниже нуля, два дня выше нуля. В целом от -3 до +3 градусов", – добавил он.

Украину ждут три весенних дня

Украину ждут три весенних дня

В период с 12 по 17 февраля синоптик прогнозирует "спокойную погоду". "Днем преимущественно положительная температура, ночью около 0 градусов. Небольшие осадки пройдут только 15 февраля в виде снега и мокрого снега".

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По его прогнозам, после трех дней потепления, с 20 февраля снова начнется похолодание, "но это похолодание относительно потепления". "Температура вернется к тем же значениям, которые были до того – на 3-5 градусов ниже. В целом по Украине температура воздуха днем не будет превышать 10 градусов", – уточнил синоптик.

Он добавил, что "о наступлении весны пока говорить рано".

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич сообщил о том, что до конца февраля ситуация с погодой в Европе существенно не изменится.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Прогноз погоды Эксклюзив
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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